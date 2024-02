Uffizi, blitz di Ultima Generazione: foto delle alluvioni sulla Venere di Botticelli

13 febbraio 2024 a

Nuovo blitz dei giovani attivisti ambientali di Ultima Generazione questo pomeriggio all’interno del museo degli Uffizi di Firenze. Gli attivisti hanno attaccato delle fotografie riguardante l’alluvione di Campi Bisenzio sul quadro della Venere di Botticelli. L’opera, per fortuna, è protetta da un vetro infrangibile. I giovani attivisti hanno pronunciato slogan ambientalisti e letto un comunicato di rivendicazione dell’azione. Dopo una decina di muniti, sono intervenuti i Carabinieri, che hanno identificato gli attivisti e li hanno portati via.

"Oggi, la Nascita della Venere di Botticelli è stata ricoperta di immagini delle alluvioni di Campi Bisenzio, attaccate con scotch di carta alla teca del quadro-recita un comunicato stampa di Ultima Generazione- A farlo sono stati Giordano (Cavini Casellini, ndr) e altri due cittadini aderenti alla campagna Fondo riparazione promossa da Ultima Generazione. Recandosi alle Gallerie degli Uffizi, Giordano ha violato l’obbligo di dimora, a cui è sottoposto in seguito a un blocco stradale, dal 8 dicembre 2023. Un’azione di disobbedienza civile nonviolenta molto semplice per cui rischia gli arresti domiciliari, se non la custodia cautelare in carcere".

Uno dei due attivisti è stato un ecomilitante di Empoli che aveva imbrattato Palazzo Vecchio a marzo dello scorso anno. "Sono Giordano, sono un padre di famiglia e operatore socio-sanitario. Oggi ho scelto di contravvenire al mio obbligo di dimora e di infrangere nuovamente la legge, rischiando la prigione per tenere fede alla mia promessa di fare tutto il possibile per proteggere la vita", ha spiegato Casellini. "Oggi questo quadro simbolo di amore e bellezza si è trasformato mostrando la distruzione e il dolore che stiamo già vivendo a causa della crisi climatica. Il Governo continua a fingere che i campi non siano arsi a gennaio, che l’acqua non sarà un problema quest’estate, che le case distrutte dalle alluvioni siano eventi accidentali e non causate da scelte umane. E anzichè occuparsi di questi e veri problemi, fa leggi assurde per zuppe su del vetro", ha aggiunto.