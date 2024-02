Sanremo 2024, l'attivista di Ultima Generazione lascia Parenzo di sasso: "Stasera..."

09 febbraio 2024 a

Una colonna di una trentina di trattori partita da Mondovì, in provincia di Cuneo, è arrivata a Sanremo per unirsi al presidio degli agricoltori. Al momento i mezzi sono stati dirottati al mercato dei fiori di Bussana, in attesa che le forze dell’ordine autorizzino i manifestanti a procedere verso il centro di Sanremo con i mezzi per unirsi alla protesta. Stando a quanto filtra, nessun delegato dovrebbe salire sul palco. Amadeus, invece, potrebbe leggere un testo. Intanto, a Palazzo Chigi, le organizzazioni del mondo agricolo - Cia-Agricoltori Italiani, Coldiretti, Confagricoltura, Fedagripesca e Copagri - hanno incontrato il presidente del Consiglio Meloni, i vicepremier Salvini e Tajani e i ministri Lollobrigida, Giorgetti, Piantedosi, Fitto, Ciriani e Calderone. Questo è stato l'argomento che ha acceso il dibattito a L'Aria che tira, il programma di politica e di attualità di La7. Ospite in studio un portavoce di Ultima Generazione, il gruppo di attivisti che combattono per porre fine a quelle che definiscono le "catastrofi climatiche".

"Sono portavoce e militante di Ultima Generazione": così si è presentato al pubblico. "È arrabbiato? Vorrebbe andare anche lei sul palco di Sanremo come i trattori?", ha chiesto il conduttore David Parenzo, partendo da un discorso sullo smog e sulla siccità. "Stavamo pensando di andare lì con un trattore di cartone per vedere se facevano entrare anche noi": questa la risposta fornita dall'attivista. "Stiamo vedendo se ci riesce stasera", ha aggiunto. Frase, questa, che ha lasciato il giornalista perplesso: "Ce lo ha annunciato in diretta", ha detto. "C'è qualcuno dei vostri lì? Pronto a fare un blitzino?", ha domandato il conduttore. "Qualcuno ce l'abbiamo. Sembra che ci sia molta apertura sul palco per le questioni che riguardano il Paese. Più importante del fatto che rischiamo di rimanere senza acqua non so quante altre cose ci siano", ha concluso il militante, non confermando nè smentendo l'ipotesi di un'incursione.