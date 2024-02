Meteo, quando cambia il tempo? Giuliacci: "Pioggia e neve". La data

10 febbraio 2024 a

Se pensavamo di dover dire addio all'inverno e di dover essere pronti ad accogliere una primavera anticipata, ci sbagliavamo di grosso. Questo weekend, infatti, sarà in tal senso rivoluzionario. "Pioggia e neve saranno i veri protagonisti", scrive il colonnello Mario Giuliacci. Dopo un lungo periodo di allarme per la siccità, potrebbe esserci una "svolta importante". Sarà "un fine settimana decisamente piovoso, specie al Nord e nelle regioni tirreniche, dove il maltempo si mostrerà più intenso e insistente: entro la fine di domenica sono possibili addirittura degli accumuli di oltre 100 mm in Liguria, Alta Toscana, Lazio e Campania", si legge su meteogiuliacci.it .

"Pioggia di forte intensità": Giuliacci vede nero. Nel weekend...

Ma non ci sarà solo la pioggia. La neve avrà modo di tornare a interessare la penisola e "cadrà abbondante sulle Alpi, dove oltre 1000-1500 metri si oltrepasserà facilmente il mezzo metro di manto fresco". Questo è quanto rivela il celebre fisico dell'atmosfera. Possibile che i fiocchi arrivino anche in pianura? A questo interrogativo risponde Giuliacci. "In base alle ultime proiezioni dei modelli previsionali potrebbe esserci l'occasione di nevicate fino quote molto basse, specie al Nord, nell'ultima decade del mese: intorno al 18-19 febbraio infatti è possibile che le gelide correnti polari riescano a infiltrarsi sull'Italia", anticipa, spiegando che il maltempo sarà di "stampo atlantico".