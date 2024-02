Meteo, il maltempo porta il freddo? “Ormai…”, Sottocorona svela la verità sulle temperature

10 febbraio 2024 a

a

a

È arrivato, dopo molte settimane, il maltempo sull’Italia. Ma questo vorrà dire che si abbasseranno anche drasticamente le temperature e tornerà il freddo dopo giorni di clima mite? A rispondere a tale quesito è il meteorologo Paolo Sottocorona, che nel corso del collegamento con Omnibus su La7 fornisce le previsioni meteo e si focalizza in particolare sulla situazione delle temperature rispetto alle medie del periodo: “Il maltempo non ha portato con sé il freddo, l’Italia si trova ancora nella zona sopra le medie, non di moltissimo, meno dei giorni scorsi, ma sempre sopra. La zona fredda arriva dalla Spagna, ma non è un’aria molto fredda e comunque oggi sull’Italia non arriva. Domani si avvicina, siamo con valori ancora sopra la media, ma ancora di meno e alcune zone come Sardegna, nord-ovest e parte della Sicilia però ci entrano, con 1-2 gradi sotto le medie. Non è questo freddo eccessivo. Comunque non fa questo gran caldo, sono temperature medie dell’inverno. La normalità ormai è cosa quasi persa però. Vado poi al passaggio tra lunedì e martedì, sarà il momento più freddo. Da martedì, mercoledì, in poi si ritorna a situazioni leggermente sopra la media. Non ci sono grandi ingressi di aria polare, siberiana, gelida, nulla di tutto questo. Si ritorna un po’ nella normalità e poi ci si rimette leggermente al di sopra”.

"La nevicata più intensa": Giuliacci spiazza tutti, ecco dove e quando

L’esperto passa poi alle previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, sabato 10 febbraio, il maltempo prende tutto il nord, tutto il centro, soprattutto sulle zone interne e sul versante tirrenico. Le precipitazioni sono particolarmente abbondanti e al nord anche piuttosto estese. Dove non sono fortissime sono forti, stiamo parlando di una situazione di maltempo veramente marcato. Domani, domenica 11 febbraio, comincia ad attenuarsi il maltempo su Piemonte e Valle d’Aosta, sul resto del nord ci sono ancora fenomeni, meno intensi, ma ancora ci sono piogge forti, così come al centro e al sud tirrenico. È l’inizio di un’attenuazione. Che nella giornata di lunedì 12 febbraio procede, perché al nord migliora quasi ovunque, meno che sull’Emilia-Romagna, poi al centro e al sud, con il basso Tirreno ancora nel mirino dei fenomeni intensi. Sennò i fenomeni tendono a diventare deboli e moderati”.

"Pioggia di forte intensità": Giuliacci vede nero. Nel weekend...

Sottocorona conclude il suo bollettino con le massime previste per la giornata di oggi, influenzate dai venti provenienti da sud: “Ancora abbastanza elevate, meno che in alcune zone alpine, prealpine e dell’Appennino settentrionale, dove il maltempo è più forte e le temperature sicuramente non sono alte. La tendenza delle prossime 24 ore è di diminuzioni più forti al sud e al centro, al nord domani migliora un poco sul nord-ovest, sennò le variazioni sono in diminuzione”.