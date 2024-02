Sanremo, attimi di terrore: un operaio cade da un'impalcatura di 5 metri

09 febbraio 2024 a

Un operaio di 41 anni è caduto da un'impalcatura di 5 metri mentre lavorava sul palco di piazza Colombo, a Sanremo. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Capo Verde di Pietra Ligure per un trauma facciale e agli arti superiori. Stando a quanto si apprende, stava sistemando il ledwall all'ingresso del green carpet davanti al Palafiori per impermeabilizzarlo ed è scivolato cadendo da quattro metri di altezza.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 e l'operaio è stato trasferito con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in provincia di Savona. "L'operaio caduto non è grave. Parla al telefono e non ha mai perso conoscenza", ha rassicurato Vincenzo Russolillo, responsabile di Casa Sanremo. Ha anche assicurato che "disponeva di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per legge". L'operaio non si trova 'in gravi condizioni', ha precisato Russolillo.