Sanremo 2024, John Travolta finisce sui giornali inglesi: "La sua faccia..."

09 febbraio 2024 a

È stata la polemica regina del Festival di Sanremo 2024: John Travolta balla "Il Ballo del Qua Qua" con Amadeus e Fiorello fuori dall'Ariston. Da lì in poi nulla è stato più come prima. Bufera sulla pubblicità occulta delle scarpe e sulla stessa opportunità di trattare così un mito del cinema come Travolta. Il tormentone è finito anche sui giornali inglesi, nonostante Travolta non abbia firmato la liberatoria per far circolare il video. Potenza di internet...

The original video above was deleted, but it’s still making the rounds: https://t.co/qtr0SmM2Nk — Aleksandar Brezar (@brezaleksandar) February 8, 2024

Nelle immagini si vede l'attore statunitense eseguire le mosse dell'iconico ballo anni Ottanta. Ma è visibilmente imbarazzato. E i giornali inglesi infieriscono senza pietà: "L'attore non sembrava affatto contento di essersi offerto volontario per il numero - ha scritto il "Mail Online" - Circondato da persone in costume da pollo, il trio si è esibito nel "Il Ballo del Qua Qua" o "Bird Song" ma la star di Hollywood non è riuscita a strappare neanche un sorriso. All'inizio dell'iconica melodia, John batte le mani, dimena i fianchi e solleva le ali di pollo. Tuttavia, mentre i padroni di casa italiani sembravano divertirsi ridendo, John è rimasto completamente inespressivo".