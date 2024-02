Sanremo 2024, "Signora per chi tifa?": la risposta è virale. Matano di sasso

05 febbraio 2024 a

È iniziata la cosiddetta "seconda settimana santa". Quella sanremese, si intende. A partire da stamattina, i programmi hanno imposto una virata alle scalette, concentrandosi sulla 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Stasera ci sarà il red carpet e i concorrenti sfileranno sul celebre tappeto rosso. Domani sera, invece, si alzerà il sipario e partirà la gara. Intanto, molti sono i collegamenti dalla cittadina ligure. I telespettatori non stanno nella pelle. Anche a La Vita in diretta, il programma di attualità e di intrattenimento di Rai 1, non è mancata un'ampia parentesi sulla kermesse. Mentre il conduttore Alberto Matano dava la parola all'inviato, questo ha chiesto a una signora per chi tifasse e la risposta dell'intervistata è già virale.

- Signora per chi tifa quest'anno?

• Per Baglioni #Sanremo2024 pic.twitter.com/B7NIOufk3B — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 5, 2024

Pierpaolo Pretelli, mandato da Alberto Matano a Sanremo per sondare il terreno e per parlare con il pubblico, ha domandato a una signora assiepata a bordo del red carpet: "Per chi tifa?". L'intervistata, contro ogni aspettativa, ha fatto il nome di un suo idolo ma non di un cantante in gara. "Io tifo per Baglioni", ha detto. Le sue parole hanno attirato grandi risate, dei presenti e dei telespettatori. "Ma Baglioni non è in gara", le ha ricordato l'inviato. Il video della scenetta è già virale ed è stato condiviso da tantissimi utenti.