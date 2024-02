Sanremo 2024, Emma spiazza tutti sul green carpet: il gesto per Bertè

05 febbraio 2024 a

Sale la febbre da Sanremo. Domani sera si alzerà il sipario sulla 74esima edizione del Festival ed è già tutto pronto per la quinta kermesse targata Amadeus. Questa sera, come da rito, i concorrenti in gara hanno sfilato sul celebre "green carpet" per presentarsi al grande pubblico. L'iconico corteo è stato trasmesso in diretta tv su Rai 1. I trenta artisti hanno scelto look memorabili per provare a lasciare il segno e a catalizzare l'attenzione dei telespettatori. Una scena, però, ha colpito e commosso il web più di altre. Emma, la leonessa del pop, dopo aver salutato i suoi fan, ha deciso improvvisamente di tornare indietro. Il motivo? Ha voluto raggiungere Loredana Bertè per affiancarla e offrirle il supporto (che una regina del rock come lei merita).

Grande attesa per il via al Festival della canzone italiana. Mancano ormai poche ore e le luci del teatro Ariston si accenderanno per ben 5 giorni. Quest'anno, più di altri, il direttore artistico ha selezionato cantanti di diversa natura per offrire agli italiani dei segmenti del panorama musicale e accontentare, così, tutti i gusti. Quando Emma Marrone si è presentata al pubblico, ha sfoderato anche l'arma che più la caratterizza: il rispetto per chi ha scritto la storia della musica prima di lei. E così l'artista ha fatto qualche passo indietro e si è messa sotto braccio a Loredana Bertè. Il gesto è piaciuto molto sui social, tanto che numerosi sono stati i commenti di approvazione.