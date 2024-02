Meteo, imponente vortice ciclonico con pioggia e neve. Giuliacci: la data del vero freddo

05 febbraio 2024 a

Inizia una nuova settimana, con un deciso cambiamento delle condizioni del meteo. A fornire un’analisi della situazione è il colonnello Mario Giuliacci, che spiega che “l’alta pressione inizierà a manifestare i primi segni di indebolimento e progressivamente aprirà la strada a pioggia e neve. Tra lunedì 5 e martedì 6 febbraio le correnti d’aria dirette sul nostro paese diventeranno sempre più umide e le regioni del Nord, insieme a quelle del Centro affacciate sul Tirreno avranno cieli sempre meno limpidi per il ritorno delle nebbie e di strati di nuvole basse”.

Sotttocorona: nuvole e piogge in vista. Arriva la fine del clima mite?

La vera svolta ‘invernale’, si avrà però per via dell’arrivo di un imponente vortice ciclonico, accompagnato da un’intensa perturbazione, che spazzerà via definitivamente l’alta pressione che ha regnato nell’ultimo periodo. E, sul sito meteogiuliacci.it, si identifica nel prossimo weekend il momento clou: “Sabato 10 e domenica 11 febbraio ritorneranno pioggia e neve, prima sulle regioni settentrionali poi su tutto il resto dell’Italia. Le nevicate interesseranno solo le quote più alte. È possibile che per avere nuovamente il freddo occorrerà aspettare la settimana successiva”.