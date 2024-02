Sanremo, il Tar conferma la multa per gli "spot" di Chiara Ferragni e Amadeus

06 febbraio 2024 a

Nel giorno in cui inizia il quinto Festival di Sanremo consecutivo targato Amadeus arriva la conferma, da parte del Tar del Lazio, della sanzione alla Rai per l'edizione dello scorso anno, quella caratterizzata tra le altre cose degli "spot" social del direttore artistico e della co-conduttrice Chiara Ferragni. La quarta sezione del tribinale amministrativo "non solo ha confermato oggi la sanzione da 175mila euro inflitta dall’Agcom alla Rai per la pubblicità occulta in favore di Instagram", spiega Codacons. Ma ha anche "deciso di inviare gli atti alla Corte dei Conti per le valutazioni del caso". L'associazione dei consumatori che aveva fatto un esposto comunica che "i giudici hanno accolto il pieno le nostre richieste". con il Tar che "ha sottolineato in particolare il ruolo svolto nella vicenda da Chiara Ferragni, influencer che identifica la propria popolarità proprio con il social network Instagram".

L'associazione comunica che nel dispositivo con cui il Tar ha confermato la sanzione emerge la "strategia" di "determinare un effetto promozionale (però mascherato al pubblico)", "legata alle finalità tipiche della pubblicità televisiva". Da cui la sanzione per pubblicità occulta. Il Tar scrive, riporta Codacons, che "si ravvisano i presupposti per trasmettere la presente sentenza alla Procura regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio per le valutazioni di rispettiva competenza". Insomma, i giudici amministrativi confermano la multa e coinvolgono i colleghi contabili. L'associazione dei consumatori si dice naturalmente soddisfatta, e alza la posta affermando che Amadeus martedì 6 febbraio, inizio di Sanremo 2024, "farebbe bene ad astenersi stasera dal presentare il Festival".