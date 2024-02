L'Aria che Tira, Parenzo provoca Amadeus sulla protesta dei trattori

06 febbraio 2024 a

a

a

La puntata del 6 febbraio de L’Aria che Tira, talk show mattutino di La7, è incentrata sulla protesta degli agricoltori, che hanno invaso Strasburgo con i loro trattori. L’occasione è buona per David Parenzo, conduttore del programma, per lanciare una frecciata a distanza ad Amadeus nel corso dei primi istanti di trasmissione: “Tutti provano ad abbracciare i trattori, pure Amadeus al Festival di Sanremo ha detto 'Prego, venite, venite sul palco del Festival, siamo qui a braccia aperte’”. Ma che cosa ha detto Amadeus sugli agricoltori?

“Passo indietro sull'invito agli agricoltori? Io ho aperto le porte, l'ho detto e non torno indietro in questo, poi se verrà contattata la Rai, ci sarà qualcuno che avrà il piacere di esserci noi lo accogliamo, nessun cambio di idea”, le parole del conduttore Rai sul Festival, in programma da stasera a sabato 10 febbraio. "L'argomento - ha aggiunto Amadeus - è venuto fuori ieri. Io dico che è un problema serio e riguarda non solo l'Italia ma l'Europa. Mi hanno chiesto se i trattori avessero voglia di essere presenti io ho detto di si. Ora la fase successiva è che, a me al momento nessuno mi ha chiamato al cellulare, qualcuno contatti la Rai e ci farà sapere la persona che avrà desiderio di essere presente. Magari nelle prossime serate”.