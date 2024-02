Meteo, l'inverno è finalmente in arrivo. La svolta prolungata: c'è la data decisiva

04 febbraio 2024 a

Quando arriva il freddo e il vero inverno? Dopo settimane in cui non c’è stata traccia della stagione fredda, con solo qualche sporadico e breve episodio, è in vista una svolta. Ad analizzare la situazione è 3bmeteo: “Quello che si preannuncia non sarà un semplice e breve episodio ma un periodo piuttosto lungo caratterizzato da condizioni più tipicamente invernali. Il 9 e il 10 febbraio la protagonista principale sarà la pioggia (anche temporali). La neve potrà cadere solo sulle Alpi a quote medie, altrove sarà esclusa salvo episodi sulle cime più alte dell'Appennino. Le precipitazioni potrebbero risultare particolarmente abbondanti (anche forti) al Nord e sulle regioni tirreniche”.

Inverno alla riscossa, Italia stretta tra "freddo" e "perturbazione atlantica"

E dopo questo primo assaggio c’è in vista un radicale cambiamento: “Lo spostamento della saccatura verso l'Europa orientale inizierà a richiamare anche verso l'Italia le correnti fredde di matrice artica marittima che nel frattempo saranno affluite sull'Europa occidentale. Ciò dovrebbe iniziare a manifestarsi dal 12 febbraio. Quest'aria più fredda sarebbe in grado di alimentare ancora una certa instabilità sul nostro Paese ma con fenomeni più di stampo invernale e con la neve che dovrebbe tornare anche sull'Appennino centro meridionale”. Tutto da capire, secondo gli esperti del portale dedicato al meteo, ciò che succederà più avanti, ma potrebbe non essere così rapido il ritorno di un clima mite.