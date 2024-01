Meteo, il caldo anomalo ha un'eccezione. Giuliacci: “Dove colpisce il vero inverno”

31 gennaio 2024 a

Un caldo sicuramente anomalo per la fine di gennaio. Ma a cosa è dovuto? Secondo il meteorologo Mario Giuliacci c’è “un’alta pressione di origine africana che sta condizionando in modo determinante le condizioni climatiche. Questo promontorio‍ si è esteso verso nord, fino a coprire vaste aree del Mediterraneo e dell’Europa centro-occidentale. La sua presenza costante origina un periodo di clima insolitamente mite, calmo e secco”. In realtà questo clima non riguarda l’Italia intera, visto che ci sono alcuni territori dove gli effetti dell’inverno sono ben presenti, visto che l’alta pressione ha anche alcuni effetti collaterali.

Quali sono? La spiegazione è fornita dal sito meteogiuliacci.it : “A causa della ‍ridotta circolazione dell’aria e della stagnazione atmosferica prolungata, si formano e si diffondano densi banchi di nebbia, soprattutto nelle pianure settentrionali, persistenti durante l'intero giorno e per più giorni consecutivi. Solo così le temperature ‌rimangono basse, in​ linea con le medie stagionali per questo periodo dell’anno, ma è un freddo fittizio. Chi abita in questi luoghi, Pianura Padana in primis, sente un inverno normale, con massime di poco sopra lo zero e giubbotti e berretti sempre addosso”. E la zona di alta pressione resterà forte sull’Italia per tutta la settimana, non sono infatti previsti nei prossimi giorni cambiamenti tali da portare ad uno stravolgimento del meteo. “Eventuali variazioni potrebbero verificarsi solo dopo il 7 febbraio”, la chiosa di Giuliacci. Farà ancora ‘caldo’ sull’Italia, tranne in Pianura Padana.