Meteo, ancora temperature anomale. Poi la svolta: "Correnti polari". Ecco quando

27 gennaio 2024 a

a

a

L'inverno vero non è mai arrivato, se non a piccole dosi. Questo è quanto gran parte degli italiani percepisce. Che tempo ci aspetta? Con il mese di febbraio la penisola sarà interessata da un'ondata di freddo? Questi i due interrogativi più frequenti. A fare chiarezza ci ha pensato il team del colonnello Mario Giuliacci che, però, non vede all'orizzonte nessun cambio di passo netto. "L’alta pressione sembra dominare per almeno 10 giorni l’Europa centro-occidentale e quindi anche la nostra penisola, bloccando ogni possibile perturbazione di origine atlantica o correnti gelide provenienti da Nord", si legge su meteogiuliacci.it .

Quando torna il freddo? Sottocorona, cosa ci dice il dato delle temperature

Solitamente il periodo che va dalla fine digennaio all'inizio di febbraio è uno dei più freddi dell'anno. Ma non si può dire lo stesso di questo 2024. Come ha ricordato la squadra di esperti, infatti, nei prossimi giorni "sono attese temperature con scarti dalla media climatica di +12°C". Ma dove? "Questo verrà registrato soprattutto sul Regno Unito, Francia, Germania e sulla Scandinavia". E l'Italia? "L'anomalia termica verrà percepita specialmente sull’arco alpino e al Centro-Sud", hanno precisato i meteorologi.

"È una persecuzione". Giuliacci, il dato allarmante per i prossimi 10 giorni

Nelle città di Firenze, Roma e Napoli "si potranno registrare temperature fino a 14-15°C". "In Pianura Padana e nei fondivalle alpini si potranno avere forti inversioni termiche notturne con gelate e possibile formazione di banchi di nebbia", hanno precisato. Bisogna dunque dire addio alla stagione invernale? No. "Questa configurazione rimarrà bloccata fino all’inizio di febbraio, infatti solo verso la fine della prima decade del prossimo mese potremmo avere una svolta con l’arrivo di correnti di origine polare verso il bacino del Mediterraneo", si legge.