Chef Rubio fermato dalla polizia: "Tanica di sangue animale", cosa rischia

Fermato dalla polizia in possesso di una tanica presumibilmente piena di sangue animale. Gabriele Rubini, conosciuto al pubblico televisivo come Chef Rubio, conduttore tv e cuoco, è stato fermato dagli agenti per un controllo venerdì 26 gennaio quando era diretto al sit in davanti al ministero degli Affari Esteri, a Roma. organizzato a sostegno della Palestina. Nell'occasione è stato trovato con una tanica in plastica con dentro cinque litri di una sostanza compatibile con sangue animale. Il cuoco tv e attivista, noto per il sostegno alla causa palestinese e l'antisionismo espresso sui social e in varie manifestazioni pubbliche, è stato portato al commissariato Prenestino dove avrebbe dichiarato di essere diretto al sit-in davanti alla Farnesina. Davanti al ministero degli Esteri, poco più tardi, alcuni manifestanti pro Palestina hanno cercato di imbrattare di rosso la bandiera di Israele.

La tanica era custodita all’interno del veicolo a bordo del quale viaggiava Rubini. Chef Rubio, ha detto ai poliziotti, stava andando al sit-in anche per contestare un "asserito" atto di censura di cui sarebbe stato vittima per la sua partecipazione a un programma televisivo argentino. L'ex rugbista avrebbe anche confermato che "la sostanza contenuta nella tanica consiste in sangue animale, nel dettaglio di origine bovina e suina, asseritamente destinato ad usi culinari", riporta LaPresse. La Polizia Scientifica ha proceduto a verifiche e campionatura della sostanza, "all’esito delle cui analisi si procederà a norma di legge qualora fosse confermata la provenienza animale".