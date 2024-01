Giorno della Memoria, la Questura di Roma rinvia il corteo pro Palestina

26 gennaio 2024 a

Niente manifestazioni pro-Palestina a Milano e Roma nel Giorno della Memoria. “La Questura della Capitale ha notificato alla promotrice della manifestazione, indetta per il 27 gennaio dal ‘Movimento Studenti Palestinesi in Italia’, il provvedimento del Questore con il quale, in virtù delle direttive emanate nelle ultime ore dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si prescrive che l’iniziativa debba svolgersi nelle stesse forme e modalità in altra data utile, indicata già a partire dal 28 gennaio. La promotrice, atteso il provvedimento notificato, si è riservata di comunicare se lo svolgimento della manifestazione avverrà già il 28 gennaio o in altra data successiva”, la nota ufficiale dopo la decisione.

L'Italia si mobilita per i bimbi palestinesi, Crosetto: "In arrivo i primi 100"

Per quanto riguarda Milano è stato il sindaco Beppe Sala a parlare dopo la decisione delle autorità: “È difficile dare un giudizio anche perché non è una cosa che riguarda solo Milano ma è a livello nazionale. Ne ho parlato anche con il prefetto e mi ha detto che è allineato con il ministro e io non posso che accettare questa decisione. Per cui non voglio commentare ma credo che sia inevitabile a questo punto, quindi bene così. Probabilmente la città poteva correre dei rischi mantenendo la manifestazione. Domani sarà comunque una giornata delicata quindi posso capire le ragioni del ministro”. Le decisioni arrivano dopo la circolare del Viminale che aveva invitato le prefetture a rinviare le manifestazioni pro Palestina organizzate per domani, 27 gennaio, ricorrenza dedicata allo sterminio degli ebrei.