Prezzi benzina, nuovi rialzi dopo quelli del fine settimana: cosa succede alle medie

23 gennaio 2024 a

a

a

Riprendono i rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, dopo la tornata di aumenti che ha caratterizzato il fine settimana. Poco mosse invece le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, mentre sale la quotazione internazionale della benzina e il Brent tocca di nuovo gli ottanta dollari, per la prima volta dallo scorso 27 dicembre. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel. Stessa mossa per Tamoil.

“Tassate case e pensioni”. La ricetta horror dell'Ocse che vuole la stangata

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,783 euro/litro (invariato, compagnie 1,789, pompe bianche 1,771), diesel self service a 1,743 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,749, pompe bianche 1,729). Benzina servito a 1,923 euro/litro (+1, compagnie 1,966, pompe bianche 1,836), diesel servito a 1,882 euro/litro (+1, compagnie 1,925, pompe bianche 1,794). Gpl servito a 0,713 euro/litro (invariato, compagnie 0,721, pompe bianche 0,704), metano servito a 1,410 euro/kg (-1, compagnie 1,423, pompe bianche 1,400), Gnl 1,293 euro/kg (invariato, compagnie 1,297 euro/kg, pompe bianche 1,290 euro/kg).

Cresce la spesa per il conto corrente. In aumento i canoni base e i prezzi delle operazioni

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,869 euro/litro (servito 2,135), gasolio self service 1,835 euro/litro (servito 2,107), Gpl 0,847 euro/litro, metano 1,510 euro/kg, Gnl 1,317 euro/kg.