Terra, il pianeta è a serio rischio. “Irreversibile”, il disperato appello degli scienziati

Solo una cooperazione globale tra i vari stati può salvare il pianeta Terra. È quanto riferisce uno studio, frutto di un processo di ricerca durato quasi due anni, che ha coinvolto 22 ricercatori internazionali di spicco, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences. «La stabilità e la ricchezza delle nazioni e della nostra civiltà dipendono da stabilità e funzionalità di tutti gli elementi essenziali che compongono il sistema Terra e operano al di là dei confini nazionali», ha detto Johan Rockstrom, direttore dell’Istituto di Potsdam per la ricerca sull’impatto climatico e professore di Scienza del sistema terrestre all’Università di Potsdam. «Allo stesso tempo - ha continuato Rockstrom - le attività umane spingono sempre più forte sui confini planetari di questi sistemi cruciali». «Dalla foresta amazzonica alle masse di ghiaccio della Groenlandia, il rischio di innescare cambiamenti irreversibili e ingestibili nel funzionamento del sistema Terra è in netto aumento», ha avvertito Rockstrom. «Poiché questi cambiamenti interessano le persone di tutto il mondo, la ricerca sostiene che gli elementi del sistema terrestre dovrebbero essere considerati come beni comuni planetari affidati al mondo e, di conseguenza, bisognosi di una governance collettiva», ha sottolineato ancora.

Gli scienziati giuridici, politici e del sistema terrestre hanno presentato le loro argomentazioni partendo dalla ben nota idea dei beni comuni globali, ma ampliandola in modo significativo per progettare risposte in campo legislativo più efficaci che permettano di controllare meglio i sistemi biofisici che regolano la resilienza planetaria oltre i confini nazionali, come i pozzi di carbonio naturali e i principali sistemi forestali. «Riteniamo che i beni comuni planetari abbiano il potenziale per articolare e creare obblighi di gestione efficaci per le Nazioni di tutto il mondo attraverso una governance del sistema Terra volta a ripristinare e rafforzare la resilienza planetaria e a promuovere la giustizia», hanno dichiarato gli autori.

«Tuttavia, poiché questi beni comuni sono spesso situati all’interno di territori sovrani, tali obblighi di gestione devono anche soddisfare alcuni chiari criteri di giustizia», le parole di Joyeeta Gupta, scienziata sociale e autrice dello studio. Un cambiamento planetario verso soluzioni collettive su scala globale che trascendono i confini nazionali. I beni comuni o pubblici globali, come l’alto mare e i fondali profondi, lo spazio esterno, l’Antartide e l’atmosfera sono condivisi da tutti gli Stati. Si trovano al di fuori dei confini giurisdizionali e quindi dei diritti sovrani. Tutti gli Stati e i popoli hanno un interesse collettivo, soprattutto quando si tratta di estrazione di risorse, che queste siano protette e tutelate efficacemente per il bene collettivo. I beni comuni planetari ampliano l’idea di beni comuni globali, aggiungendo non solo regioni geografiche condivise a livello globale, ma anche sistemi biofisici critici che regolano la resilienza e lo stato, e quindi la vivibilità, della Terra. La salvaguardia di queste funzioni regolatrici critiche del sistema Terra è una sfida su una scala di governance planetaria unica, caratterizzata dalla necessità di soluzioni collettive su scala globale che trascendono i confini nazionali. «I sistemi essenziali della Terra sono ora messi sotto pressione dalle attività umane a livelli senza precedenti. Abbiamo urgentemente bisogno dei beni comuni planetari, come un nuovo approccio legislativo e di governance in grado di salvaguardare in modo più efficace le funzioni critiche di regolazione del sistema Terra», l’allarme di Louis Kotzè, professore di diritto presso la North-West University in Sudafrica e l’Università di Lincoln, nel Regno Unito, ricercatore presso l’Istituto di ricerca per la sostenibilità del Centro Helmholtz di Potsdam e autore del documento.