Prima di domani, Giordano demolisce gli eco-vandali: "Basso valore morale"

Il governo ha adottato il pugno duro contro i cosiddetti eco-vandali, giovani ambientalisti che hanno scelto forme di protesta eclatanti per denunciare l'immobilismo della politica di fronte alla crisi del clima. E’ stato infatti approvato in via definitiva il testo di legge che punisce la distruzione, il danneggiamento, il deturpamento e l'imbrattamento di beni culturali e paesaggistici, introducendo apposite sanzioni amministrative e rafforzando la tutela penale di tali beni. L’argomento è al centro della puntata del 19 gennaio di Prima di domani, talk show pre-serale di Rete4 che vede Bianca Berlinguer alla conduzione. Tra gli ospiti c’è Mario Giordano, giornalista e conduttore di Fuori dal coro: “Non è che inasprendo e facendo nuove leggi su ogni reato si risolvono problemi. Basterebbe far rispettare le norme che ci sono. Devo dire la verità, in linea generale, mi è sempre più simpatico un giovane che trova passione per qualcosa di civile piuttosto di uno che non mostra passione per nulla. Se io devo trovare un valore morale trovo un valore morale più nei cittadini che tutte le mattine cercano di andare a lavorare piuttosto che in chi blocca il traffico e le ambulanze o imbratta le opere d'arte. Dicono che loro difendono il pianeta e si possono fermare le ambulanze. Trovo più morale per chi lavora per proteggere le opere d’arte, piuttosto chi le imbratta. Sarò un po’ strano, però io trovo più normale quello. Questo tipo di protesta è – chiosa Giordano - anche sbagliata nel metodo".