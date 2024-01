Meteo, "masse d'aria d'origine artica". Giuliacci: dove e quando travolgeranno l'Italia

16 gennaio 2024 a

È in arrivo una nuova perturbazione che contribuirà a rompere gli equilibri. Che tempo ci aspetta? A rivelarlo è stato il team del colonnello Mario Giuliacci. "Nella giornata di mercoledì 17 gennaio giungerà sull’Italia la seconda e più intensa perturbazione sospinta da venti meridionali, coinvolgendo soprattutto il settentrione e le regioni tirreniche": questa la premessa degli esperti su meteogiuliacci.it . Il peggioramento, stando a quanto si legge, inizierà a partire dal mattino. Ma dove colpirà la pioggia? "Si prevedono fenomeni piovosi soprattutto tra Liguria e Toscana, mentre sarà possibile vedere fiocchi di neve sulle regioni settentrionali dai 200-300 metri di quota", hanno scritto.

Cosa filtra su giovedì 18 gennaio? "Avremo cieli coperti sulle regioni settentrionali e piogge isolate sul Triveneto. In serata assisteremo a un ulteriore peggioramento. Sono attese precipitazioni anche su Toscana, Umbria e Lazio che si estenderanno alla Campania in serata. Per le altre zone avremo maggiori schiarite", hanno affermato. Per quanto riguarda il freddo, invece, bisognerà segnare sul calendario la giornata di venerdì 19 gennaio. Il motivo? Si attende "la discesa di nuove masse d’aria fredda di origine artica" soprattutto sulle regioni adriatiche.

"In particolare avremo precipitazioni in Emilia Romagna e lungo le regioni centrali affacciate sull’Adriatico. Sarà possibile assistere a nevicate in collina", hanno specificato i meteorologi. E si legge ancora: "Per il basso Tirreno sono attese piogge localizzate mentre durante la notte assisteremo ad un forte peggioramento in Sardegna, Sicilia e Calabria con piogge intense".