Meteo Roma, Giuliacci e gli effetti della nuova perturbazione: “Pioggia e freddo”

Pioggia in arrivo sull’Italia e in particolare su Roma per l’arrivo di una nuova perturbazione. Ma, come spiega Mario Giuliacci, “dopo la fase di maltempo arriveranno delle correnti di aria gelida che faranno calare quasi dappertutto le temperature, riportando un freddo tipicamente invernale anche nella Capitale. In particolare da mercoledì 17 gennaio, i romani tornano ad aprire l’ombrello, con una serata con molte nuvole e piogge insistenti, a tratti di moderata intensità. Giovedì 18 gennaio – prosegue il meteorologo - giornata mite ma ancora piovosa. Nel pomeriggio ci saranno ancora molte nuvole e a tratti anche qualche improvviso acquazzone, con la possibilità che ci sia anche qualche temporale. In serata ancora cielo nuvoloso, ma con piogge in esaurimento”.

Sul sito meteogiuliacci.it sono poi evidenziati le previsioni meteo del weekend su Roma: “Nell’ultima parte della settimana i miti e piovosi venti atlantici lasceranno il posto a più fredde e asciutte correnti artiche. Venerdì a Roma sarà quindi un’altra giornata nuvolosa, ma con poche pioviggini intermittenti solo al mattino e con temperature in calo, comunque ancora al di sopra della norma. Sabato giornata tra sole e nuvole, in cui comunque i romani potranno lasciare a casa l’ombrello, ma farà più freddo, con temperature in ulteriore calo e dal sapore più invernale. Domenica prevalenza di tempo soleggiato, ma con freddo di inizio giornata in leggero aumento”. Quindi prima spazio alla pioggia, poi occhio ai termometri e ad un nuovo calo delle temperature.