Meteo, Giuliacci svela la perturbazione atlantica: "Italia spaccata in due"

L'inverno continua a essere piuttosto fuori dal comune. Nel corso della settimana si faranno sentire gli effetti di una perturbazione atlantica che spaccherà l'Italia in due. Ne parla lo staff del colonnello Giuliacci sul sito meteogiuliacci.it. L'unica cosa certa è che stanno per arrivare notevoli cambiamenti.

"Pioggia e perturbazione" in arrivo, Giuliacci: c'è la data della "svolta"

La perturbazione atlantica in arrivo tra mercoledì 17 e sabato 20 gennaio dividerà l'Italia in due: neve a bassa quota, in particolare ⁣in Val Padana e venti di scirocco al centro-sud, con temperature che⁤ supereranno di molto le medie stagionali. E si prevedono massime fino a 20 ​o ⁤21 gradi⁢ tra il 17 e⁢ il 18 sul versante Adriatico,​ al Sud e sulle Isole Maggiori. Intanto l'effetto del cuscinetto freddo sarà neve a‌ bassa quota in Lombardia, Emilia occidentale, Veneto occidentale,, Valle d’Aosta e Trentino⁢ Alto Adige.