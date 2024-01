Meteo, "pioggia e perturbazione". Giuliacci: c'è la data della "svolta"

15 gennaio 2024 a

Un inizio di settimana all'insegna della stabilità. Questo è quanto si intuisce dal tempo. Ma non bisogna fidarsi troppo. Il colonnello Mario Giuliacci, infatti, ha spiegato infatti che, sebbene "miti correnti occidentali" abbiano sostituito "venti freddi", "pioggia e neve torneranno protagonisti, perché un'intensa perturbazione raggiungerà l'Italia". Quando è previsto il nuovo peggioramento e quali regioni colpirà? A rivelarlo è l'apprezzato fisico dell'atmosfera sul suo sito meteogiuliacci.it .

Fino alla giornata di domani non sono attese grandi novità. "Un po' di nuvole, soprattutto al Centro-Sud, ma poche piogge, per lo più confinate sulle regioni tirreniche, con freddo nella norma al Nord e giornate tiepide nel resto del Paese", si apprende dal bollettino di Giuliacci. Poi l'annuncio dell'esperto: "La svolta ci sarà mercoledì 17 gennaio, con l'arrivo di un'intensa perturbazione che nel corso del giorno porterà piogge sparse su tutto il Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, con la possibilità di accumuli importanti soprattutto in Liguria e Toscana, dove localmente si potrebbero superare i 50 mm nelle 24 ore. Giovedì 18 gennaio il maltempo, meno diffuso e meno insistente, si concentrerà invece più che altro sulle regioni tirreniche", ha scritto.

E cosa dobbiamo sapere sulla neve? "Con l'arrivo del maltempo, nella giornata di mercoledì, al Nord ci sarà spazio anche per delle nevicate che imbiancheranno praticamente tutto l'Arco Alpino fino a quote collinari, arrivando a tratti a sfiorare le pianure, specie nelle prime ore del giorno, quando sulle zone pianeggianti di Lombardia e Piemonte potrebbe comparire qualche fiocco misto alla pioggia", ha avvisato l'esperto. Le temperature rimarrano "tipicamente invernali" in buona parte del Nord. Al Centro-Sud e sulle Isole, invece, "giornate tiepide".