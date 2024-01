Meteo, si cambia marcia. Sottocorona e la verità sul freddo, la data da segnare

13 gennaio 2024 a

a

a

Le ultime previsioni meteo di La7 sono state presentate sabato 13 gennaio da Paolo Sottocorona. iI meteorologo della rete spiega che le deboli piogge che insistevano al sud sono destinate a dissolversi presto. In generale, per oggi si prevede una giornata "un po' grigia in qualche zona magari, qualche schiarita ci può essere fra Liguria e Alta Toscana" e comunque i fenomeni attesi saranno debolissimi. E domenica 14 gennaio? "Si ripresenta una situazione moderata come piogge in Liguria e Alta Toscana, Lazio in parte la Campania e la Calabria". Lunedì "questo piccolo, debole e maltempo si sposta verso sud, lasciando la fascia più settentrionale del Nord con molte schiarite".

"Dove arriva il peggioramento". Sottocorona: le zone più colpite

Insomma, giornate grigie e "chiuse". Dal punto di vista del freddo e delle temperature, Sottocorona segnala novità interessanti. Le minime di questa mattina sono "sempre piuttosto basse", ma si mantengono non molto lontane dalle medie. Anzi, la parte settentrionale del Paese, dati alla mano, è addirittura sopra la media. Per le altre regioni, spiega Sottocorona, oggi siamo "esattamente nel valore medio" mentre, al sud in certe zone fa più freddo rispetto alla norma di questo periodo. Lunedì 15 gennaio vede allargarsi l'area che andrà sopra la media, con il centro e il sud in cui diminuirà il freddo. Allargando il quadro, l'Europa è spaccata in due: al nord freddo artico, al sud si va verso "valori piuttosto alti".