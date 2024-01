Meteo, Sottocorona rivela le zone più colpite: "Dove arriva il peggioramento"

12 gennaio 2024 a

Meteo, per il weekend la tendenza è quella a un lieve peggioramento. Lo assicura Paolo Sottocorona durante il TgLa7 andato in onda venerdì 12 gennaio. Il meteorologo assicura che le piogge aumenteranno soprattutto sul versante tirrenico: dalla Liguria al Lazio.

"Attualmente ci sono perturbazioni sull'Atlantico ma sull'Europa resistono ancora ampie zone di sereno - spiega Paolo Sottocorona - L'italia risente di un po' di aria umida ma il tempo rimarrà per lo più stabile. Le temperature minime tenderanno a scendere ulteriormente. Per la giornata di sabato 13 non sono previsti fenomeni intensi. Situazione diversa per domenica 14 quando l'evoluzione ci porterà a un piccolo peggioramento. Sul versante tirremnico ci saranno piogge moderate. Per quanto riguarda le temperature, le massime risentiranno della partenza più bassa. Sia al nord che al sud si scenderà sotto i 10 gradi. Poi ci sarà una lieve tendenza a riprendersi".