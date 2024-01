Meteo, svolta artica? Giuliacci: "Quando può arrivare la neve in pianura"

12 gennaio 2024 a

Questo inverno arriverà la neve in pianura e, nel caso, quando potremmo vedere le città imbiancate? A rispondere alla domanda è il colonnello Mario Giuliacci in un vieo pubblicato sul suo sito. L'esperto del meteo spiega è ottimista sulla possibilità di nevicate anche a bassa quota. "Non lo escludo, e non solo perché lo dice la statistica, dato che negli ultimi 15 anni un mese di febbraio su tre è stato nervoso anche in pianura, soprattutto al Nord", premette il meteorologo. "Ma perché quest'anno vi sono due condizioni predisponenti".

A cosa si riferisce Giuliacci? Il meteorologo spiega che il primo aspetto su cui porre l'attenzione che "il vortice polare è stato catapultato sul lato americano-europeo, basta un'altra piccola spinta verso il lato europeo, magari da parte l'anticiclone del Pacifico, perché a febbraio si verifichi un’altra ondata di freddo di origine polare o artico", spiega l'esperto. Ma c'è un'altra "condizione predisponente" da considerare. In questo inizio di gennaio abbiamo assistito a temperature molto rigide e freddo intenso. Ma nel resto del continente l'inverno sta colpendo ancora più duramente. "In quasi tutta l'Europa, dalla Germania all'Austria fino a tutto l'est europeo, c'è neve con una copertura al di sopra delle medie", afferma Giuliacci che sottolinea come questo faciliti l'ingresso di masse d'aria fredde e umide in Italia. Passando "sopra questo strato nevoso" le correnti acquistano umidità e si raffreddano tanto che "possono arrivare fino all'Italia portando nevicate anche in pianura".