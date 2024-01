Meteo, Giuliacci anticipa la caduta del weekend: "Andranno in picchiata"

11 gennaio 2024 a

Nelle ultime ore abbiamo già avuto un primissimo assaggio ma il grosso dovrà ancora arrivare. Nei prossimi giorni e in particolare nel weekend di sabato 13 e domenica 14 gennaio, alle nostre latitudini arriverà una nuova colata artica dal nord Europa che farà sentirte i suoi effetti soprattutto sulle regioni del nord-ovest della Penisola. Di tutto questo si parla sul sito meteogiuliacci.it .

Le regioni che saranno toccate per prime dalla nuova colata artica saranno Piemonte e Lombardia che, già a partire da sabato 13, vedranno un sensibile calo termico con massime che sfioreranno gli zero gradi. Sulle altre regioni, però prevarrà ancora la stabilità con tempo soleggiato e la presenza di nebbie in Val Padana. La situazione è destinata decisamente a cambiare domenica 14 gennaio, quando sull'Italia arriverà la vera svolta con aria più instabile che porterà maltempo sulla costa tirrenica e su Toscana, Lazio, Campania e Calabria. La sera di domenica, poi, le precipitazioni avranno un ulteriore processo di intensificazione.