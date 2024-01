Prezzi benzina, cosa succede alla pompa nel 2024: i costi

08 gennaio 2024 a

a

a

Quiete sui prezzi di benzina e diesel, in calo il metano, mentre tornano a salire le quotazioni dei prodotti raffinati. Queste sono le medie dei prezzi praticati alla pompa comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,777 euro/litro (invariato, compagnie 1,781, pompe bianche 1,769), diesel self service a 1,737 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,741, pompe bianche 1,727). Benzina servito a 1,918 euro/litro (invariato, compagnie 1,960, pompe bianche 1,836), diesel servito a 1,878 euro/litro (invariato, compagnie 1,919, pompe bianche 1,794). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,706), metano servito a 1,436 euro/kg (-3, compagnie 1,443, pompe bianche 1,430), Gnl 1,325 euro/kg (-35, compagnie 1,329 euro/kg, pompe bianche 1,321 euro/kg).

Sale il reddito delle famiglie, scendono prezzi e tasse: promossi dai numeri

Questi sono i prezzi dei carburanti sulle autostrade: benzina self service 1,863 euro/litro (servito 2,132), gasolio self service 1,827 euro/litro (servito 2,102), Gpl 0,847 euro/litro, metano 1,508 euro/kg, Gnl 1,417 euro/kg.