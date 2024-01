Meteo, non c'è più dubbio. Sottocorona: "Arriva il freddo", ecco quando

08 gennaio 2024 a

Si parla da giorni dell'arrivo dell'inverno vero. Questa mattina, a confermare un certo abbassamento delle temperature è stato Paolo Sottocorona. In diretta dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità di La7, l'esperto ha diffuso le ultime previsioni. Che cosa ci aspetta secondo il meteo? "Tutta questa nuvolosità prende gran parte del centro mediorientale dell'Europa. C'è una bassa pressione, una rotazione antioraria dei venti. Le perturbazioni ci sono sull'Atlantico, ma non si muovono verso il continente": questa la premessa. Poi il meteorologo ha spiegato che, se in una prima fase c'è stato il maltempo, ora arriva "aria fredda".

"Arriva anche il freddo": questo è il punto saliente dell'ultimo bollettino meteo. Per la giornata di oggi, "c'è questa zona di bassa presione e la rotazione dei venti porta aria più fredda". Che vuol dire? I fenomeni saranno "più intensi soprattutto tra Centro e Sud". "Siamo partiti dal Nord e poi siamo scesi. Al Nord ancora c'è qualche precipitazione, ma al più moderate. I fenomeni intensi sono sulle isole maggiori, sul basso Tirreno e adesso anche sull'Adriatico", ha specificato Sottocorona.

Domani, invece, è assicurata un'attenuazione "dei fenomeni intensi", ma "resta in Nord-Ovest, nelle isole maggiori e nel Centro-Sud ma con fenomeni moderati". Nella giornata di mercoledì si ripresenterà "qualche fenomeno intenso nelle zone del Centro e del Sud, un po' meno al Nord", ha detto il meteorologo. Per quanto riguarda le temperature minime, esse "sono scese, stanno scendendo, ma erano molto al di sopra della media", ha concluso l'esperto.