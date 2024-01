Meteo, l'inverno colpisce duro. Giuliacci: "Quanto durerà il gelo"

07 gennaio 2024 a

a

a

Nelle ultime settimane l'inverno ha battuto decisamente la fiacca. temperature sopra le medie e dominio dell'anticiclone. Il sito del colonnello Giuliacci, meteogiuliacci.it , dà tutte le anticipazioni del caso. E rivela fino a quando l'aria artica che sta per arrivare dominerà sulla nostra Penisola.

"Pronti alla colata artica". Giuliacci: dove nevica a bassa quota

Il sito di Giuliacci non ha dubbi. Il gelo non ci darà tregua per tutta la prima metà del mese di gennaio. Insomma, almeno fino al 15 gennaio non cambierà nulla e di anticicloni non ci sarà neppure l'ombra. Ma non facciamoci illusioni: la neve è attesa solo al di sopra dei 1.000 metri. Quindi non dovrebbero esserci nevicate a bassa quota.