Meteo, weekend della Befana rovinato da "venti artici". Dove colpirà il maltempo

La Befana non porterà con sè giornate soleggiate. Peccato per tutti coloro che hanno organizzato vacanze proprio in questi giorni. È in arrivo una "fase di freddo maltempo, caratterizzata da abbondanti piogge, forti venti e anche dal ritorno della neve". Il motivo? La discesa di venti molto freddi di origine artica, diretti verso il bacino del Mediterraneo. "Sarà proprio quest'aria gelida a favorire la formazione di un vortice ciclonico in grado di scatenare precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco al Centro-Sud, nonché violente raffiche di vento e copiose nevicate sui monti", premettono gli esperti de ilmeteo.it .

Ma quindi che tempo ci aspetta? Contesto meteorologico "assai turbolento" per la giornata dell'Epifania, quella del 6 gennaio. " Le zone più a rischio pioggia, secondo gli ultimi aggiornamenti, saranno la Lombardia orientale, il Trentino Alto Adige, il Veneto, l'Emilia Romagna e la Liguria di Levante. Non solo pioggia: sulle Alpi centro-orientali è atteso un carico abbondante di neve con accumuli importanti entro sera sopra i 1000 metri. E proprio nel corso delle ore serali la quota neve scenderà fino a 5/600 metri", avvisa il team.

Nessuna previsione migliore per il giorno di domenica 7 gennaio, quando "il vortice ciclonico si approfondirà ulteriormente sul basso Adriatico, innescando nuove forti precipitazioni sull'Emilia Romagna (con neve fino in collina) e su quasi tutte le regioni centro-meridionali, dove avremo ancora il rischio di temporali e nubifragi". Le condizioni meteo attese sono state confermate da Antonio Sanò, fondatore del sito. "Il weekend regalerà un cambio di stagione importante, ma alcune sorprese potrebbero spuntare con la fine delle festività natalizie: la prossima settimana non sono escluse nevicate a bassa quota su regioni che fino a ieri registravamo massime di 20°C!", anticipa.