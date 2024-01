Meteo, colata gelida dopo il ciclone. Giuliacci: quando arriva e il dettaglio sulla neve

05 gennaio 2024 a

a

a

Una colata gelida è pronta ad irrompere nei cieli italiani. L’arrivo del ciclone nel weekend dell’Epifania sarà poi seguito dall’ingresso di aria di origine artica che porterà ulteriori precipitazioni su tutta l’Italia a partire da lunedì 8 gennaio, con la neve che potrebbe raggiungere anche le pianure. Ed è il colonnello Mario Giuliacci a fornire ulteriori dettagli sul meteo della prossima settimana: “Nella giornata di lunedì 8 gennaio avremo gli ultimi fenomeni temporaleschi al Centro-Sud e sulla Sicilia come residui del ciclone dell’Epifania che si allontanerà verso Sud-Est. Ma proprio il movimento del ciclone attirerà nuova aria gelida dal Nord Europa che arriverà fino al Mediterraneo e porterà ad un forte calo delle temperature, con valori inferiori alle medie del periodo. Avremo un’atmosfera che si manterrà tendenzialmente instabile quindi sempre esposta a rischio precipitazioni”.

“Maltempo marcatissimo e situazione critica”. La perturbazione fa paura

“Con il calo drastico delle temperature non - si legge sul sito meteogiuliacci.it - possiamo escludere l’arrivo della neve in pianura tra le giornate di martedì 9 e mercoledì 10 gennaio. Le zone a rischio sono Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Nelle Marche e Abruzzo sarà possibile vedere fiocchi di neve a quote molto basse. Sulle regioni di Centro-Sud potremmo avere temporali accompagnati da forti venti soprattutto lungo i litorali a causa della permanenza della vasta depressione sul Mediterraneo”. Il maltempo e l’inverno sono alla fine arrivati sull’Italia.