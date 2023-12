Oroscopo 2024 di Branko. Cancro: occhio agli spettri del passato ma...

30 dicembre 2023 a

L'oroscopo 2024 di Branko per Il Tempo: ecco come sarà il nuovo anno per il Cancro (personaggi nati in questo segno Beppe Grillo e Roberto Gualtieri).

Voi figli della Luna siete mutevoli come lei, ma ora i grandi pianeti, che più incidono sull’andamento della vita, sono in posizione favorevole e vi danno la stabilità che a volte vi manca. Plutone risveglia gli spettri del passato, ma vi dà ispirazioni importanti. Non sottovalutate le vostre idee e ciò che è nuovo nel lavoro, le stelle sono pronte a favorire le imprese, a dare assetto diverso alle associazioni. Mercurio fuggevole brucia tutto, pure le vostre sostanze, fate attenzione…. Marte è pronto a far nascere storie con una magnifica carica erotica.