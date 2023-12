Oroscopo 2024 di Branko. Bilancia: quanti cuori infrangerete

30 dicembre 2023 a

a

a

L'oroscopo 2024 di Branko per Il Tempo: ecco come sarà il nuovo anno per la Bilancia (personaggi nati in questo segno Monica Bellucci e Marcell Jacobs).

Il cielo vi liberi dalla pigrizia… è l’unico rischio che correte in questo 2024 ricco di influssi gentili, sui quali potreste accomodarvi come su un soffice divano, invece di approfittarne per sfruttare le opportunità e riempire la vostra dispensa. Non sarete però pigri nella creatività, in amore, nell’eros, il nuovo Plutone è così potente che vi darà il via. Beati gli occhi che vi vedono! Sarete così belli e affascinanti, proseguirete sicuri la corsa al successo, professionale e affettivo. Quasi sempre buone le finanze, ma ancora di più il sex appeal, conturbante… Quanti cuori infrangerete?