Oroscopo 2024, "anno di metamorfosi". I due segni che non temono Plutone

"Il 2024 è l'anno della Metamorfosi", un tema che "inquieta" tutti i segni dello Zodiaco tranne Acquario e Pesci che "non battono ciglio perché rodati da continue fluttuazioni". A fissare alcune previsioni per l'oroscopo 2024 per tutti i segni è Io Donna, che spiega anche chi c'è alla base dell'anno della metamorfosi: "Plutone, il pianeta dell'inconscio, psicoanalista stellare, investigatore dei desideri nascosti, che a fine gennaio entra in Acquario dove transiterà fino al 2043. Avete tempo per sperimentare qualsiasi possibilità di cambiamento", si legge nell'articolo. Tuttavia, avrà un influsso anche Giove" che a fine maggio fa la sua comparsa nel segno dei Gemelli".

Dalle stelle... alle stalle: la classifica dal primo all'ultimo segno

Cosa aspettarci nel nuovo anno? L'Ariete "sarà il primo a usare il suo slancio per non restare intrappolato in una primogenitura solitaria e intraprendere la via che porta a un ascolto più profondo di se stesso". Il Toro dovrà sconfiggere le abitudini per un rilancio abitativo/professionale/sentimentale. I Gemelli al contrario "dovranno riunire l'elasticità di molteplici voci desideranti per saldarle in una sola versione autorevolmente risolta". Per il Cancro la metamorfosi sarà sinonimo di uscita "dall'Arca di Noè familiare - sentimentale - professionale" (parola chiave: talento). Il Leone dovrà "riformulare il concetto di grandezza per confrontarsi con scelte più adatte al suo vero Io", mentre la Vergine dovrà rispolverare la sua autostima, basta considerarsi come Cenerentola. La Bilancia potrà mantenere le promesse fatte a se stessa, mentre lo Scorpione avrà luce e felicità dopo tante insoddisfazioni.

"Plutone cambia tutto", i segni che fanno il botto

Il Sagittario si troverà a cambiare "quell'attitudine mentale costellata da clamorosi slanci e sbalorditive ritirate" che lo rendono un eterni adolescente, mentre il Capricorno "riuscirà a liberarsi da antipatiche stagnazioni nella responsabilità per procedere verso orizzonti più compatibili con il suo benessere", si legge sul settimanale del Corriere della sera. Dicevamo di Acquario e Pesci, più abituati ai cambiamenti. Il primo segno "ha fiutato il potenziale enorme che lo at-tende. Plutone e Giove sono costruttori di un divenire professionale e sentimentale libero da compromessi e insoddisfazioni". I Pesci invece stanchi di sostenere solo gli altri, si concentreranno su scelte mirate sulle proprie necessità in questo anno ormai alle porte,

