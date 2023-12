Oroscopo 2024 di Barbanera: "Plutone cambia tutto", i segni che fanno il botto

29 dicembre 2023 a

Il 2024 è alle porte e gli appassionati di astrologia compulsano le previsioni dell'anno che verrà. Come quelle di Barbanera, il celebre almanacco stampato per la prima volta a Foligno intorno alla metà del Settecento. "Il cielo del 2024 ruota intorno al ritorno (dopo ben 240 anni!) del pianeta Plutone in Acquario - dice Luca Baldini, direttore editoriale dell’Almanacco Barbanera all'Agi - Questo importante evento astrologico spingerà tutti a ricercare nei rapporti interpersonali, nel lavoro e su ogni piano di vita nuovi e più equi assetti sociali. Per i segni dello zodiaco poi il 2024 sarà un anno pieno di sorprese".

Dalle stelle... alle stalle: la classifica dal primo all'ultimo segno

Ma quali saranno i segni fortunati dello Zodiaco e cosa dovranno aspettarsi? "Giove in Gemelli animerà di nuovi entusiasmi i mesi da luglio a dicembre per i nati sotto il segno di Ariete e Bilancia. I Gemelli godranno di facilità di relazioni e di buona sorte- I Cancro e i nati in Toro e in Capricorno riusciranno a consolidare professione e rapporti sentimentali", commenta Baldini. E ancora: "Leone e Acquario da giugno si faranno notare per fascino e simpatia. I nati in Vergine riceveranno i generosi suggerimenti di Giove e Urano in Toro, i pianeti che offriranno ai loro protetti occasioni propizie su vari fronti. Buonsenso e lucidità accompagneranno il nuovo anno dello Scorpione, che potrà aprirsi a nuovi orizzonti di conoscenza". Il 2024 dei Pesci, infine, "sarà l’anno giusto per rafforzare le capacità decisionali, mentre al Sagittario l’anno che verrà porterà preziosi insegnamenti e un bisogno di trasparenza nel cuore e nei pensieri che gioverà a tutto e a tutti". Insomma, ce n'è per tutti, l'importante è guardare alle stelle con la giusta dose di curiosità e ironia.