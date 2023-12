Oroscopo 2024, Simon and the Stars spiazza Myrta Merlino: "Per il Toro...", cosa prevede

29 dicembre 2023 a

L'oroscopo 2024 fa capolino nel salotto di Pomeriggio 5. Ospite di Myrta Merlino nella puntata di venerdì 29 dicembre c'è Simon and the Stars, tra i più ascoltati e amati astrologi. Come sarà il nuovo anno per i segni dello Zodiaco? "Il 2024 per l'astrologia è un anno importante perché torna Plutone in Acquario dopo 248 anni", spiega Simone Morandi, questo il suo vero nome. Plutone "è il pianeta del potere anche a livello personale e l’Acquario è il segno della ribellione", spiega l'astrologo che ricorda: "L'ultima volta che è successo è stata all'epoca della Rivoluzione industriale, della Rivoluzione francese e dell'Indipendenza americana: questi tre temi ribellione, reinvenzione ed emancipazione un po' per tutti i segni sono il tema dell'anno".

Insomma, un 2024 di cambiamenti e rivoluzioni: quello che verrà sarà un anno "che fa saltare i tappi", afferma Simon and the Stars che per l'occasione raggruppa i segni in tre "famiglie". Le prime previsioni riguardano Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno: "Sono i segni dove iniziano le stagioni quindi sono i segni dell'iniziativa, dell'intraprendenza, della voglia di fare le proprie scelte - spiega l'astrologo - dal 2008 questi segni si sentono un po' le mani legate perché Plutone in qualche modo era in una posizione dissonante". Ora, dal 24 gennaio, "si liberano". Simon and the Stars indica poi un film dell'anno per questi segni: "Billy Elliot, un capolavoro proprio del principio di ribellione e di prendere la propria strada".

SI passa a Toro, Leone, Scorpione e Acquario. "Sono i segni che amano i punti fermi, meno i cambiamenti", racconta l'esperto secondo cui da 5 anni questi segni si trovano in un "continuo attraversamento del Mar Rosso verso una vita diversa, che però era ostacolata in mille maniere. Il 2024 è l'ultimo miglio, l'approdo alla Terra promessa". In particolare, "per il Toro è un anno d'oro", affermazione che fa sorridere Merlino: "Io quest'anno ho fatto cambiamenti, importanti, difficili e sofferti" commenta la conduttrice con quello che sembra un riferimento al passaggio da La7 a Mediaset. Il film? I sogni segreti di Walter Mitty.

Restano Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci. "Questi sono i segni di fine stagione che in qualche modo aprono la strada a ciò che verrà - spiega Morandi - Quindi per loro il cambiamento è semplice", anzi "fanno fatica a mettere delle regole e a definirsi, a dire: io sono questo e non sono altro". Questi segni "vengono da 12 anni in cui è stato tutto più caotico che mai", e ora è l'occasione per "mettere ordine". Il film di questo 2024 ormai alle porte è Ritorno al futuro.