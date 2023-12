Oroscopo 2024, soldi e lavoro: i sei segni con le stelle dalla loro parte

24 dicembre 2023 a

a

a

Tempo di oroscopo e tempo di classifiche dei segni più fortunati. Quali saranno quelli che avranno il vento in poppa nel lavoro e negli affari in questo nuovo anno ormai alle porte? L'oroscopo 2024 sorride infatti a sei segni, come riporta Grazia. Si parte dall'Ariete che vede promesse di "conquiste professionali e successi finanziari". Insomma, sono possibili nuove sfide lavorative, avanzamenti di carriera e guadagni.

Tra i segni fortunati c'è il Leone che saprà trarre beneficio dal suo carisma e dalla sua determinazione. Anche in questo caso lavoro e finanze a gonfi vele con riconoscimenti che si tradurranno in una crescita significativa. L'allineamento dei pianeti sorride alla Vergine che avrà soddisfazioni nel lavoro. I nati in questo segno "potrebbero imbattersi in opportunità uniche che contribuiranno a una progressione significativa nella loro carriera, creando le fondamenta per un anno di notevole prosperità".

A chi cambia la vita Plutone, l'oroscopo di Capitani per tutti i segni

C'è poi il Sagittario che avrà Giove dalla sua parte. In arrivo nuove e ambiziose sfide professionali, e le stelle sono favorevoli a guadagni anche notevoli. L'Acquario vivrà un anno di successi lavorativi e miglioramenti finanziari grazie a nuovi progetti e collaborazioni proficue. Il sesto segno fortunato nel portafogli secondo Grazia è il Capricorno che potrebbe vedere "una crescita graduale ma sostenuta nel loro patrimonio". Insomma, l'oroscopo come noto va preso con la giusta dose di disincanto e ironia, mer i nati in questi segni le stelle sembrano concordi nel pronosticare un 2024 per il quale è giusto brindare.