Meteo, pioggia e neve. Giuliacci: arriva una perturbazione atlantica di fine anno

Un Natale caldo e un Capodanno freddo. Questo è quanto si è dedotto informandosi in rete sulle previsioni meteorologiche dei giorni di festa. Ma capiamo nel dettaglio se il 2024 porterà davvero con sè l'arrivo dell'inverno vero. Attraverso un articolo, gli esperti del team di meteogiuliacci.it hanno diffuso le ultime previsioni, soffermandosi in particolar modo sulle prossime ore. Per quanto riguarda il Nord, "il quadro meteorologico è prettamente stabile con spazi sereni anche ampi sulle Alpi; cielo invece nuvoloso con qualche pioviggine lungo le linee di costa e in pianura. Le temperature sono nel complesso stabili, con massime comprese tra 8 e 12°C".

Minor stabilità al Centro. La giornata di oggi sarà infatti "variabile con nubi in transito sulle regioni tirreniche e aree interne umbre, ove sono possibili anche dei deboli piovaschi; maggiori spazi sereni sull’Adriatico. Le temperature non presentano variazioni di rilievo, con massime comprese tra 12 e 15°C". Contesto variabile al Sud "con nubi in transito sulle Isole Maggiori e regioni tirreniche, ma senza fenomeni degni di nota". Spazi sereni, invece, sulle aree adriatiche e lungo la fascia ionica. "Le temperature sono invariate, con massime comprese tra 15 e 18°C", avvisa la squadra del colonnello Mario Giuliacci. Ma gli esperti vedono nero: "Per le prossime giornate, si prevede un graduale peggioramento del tempo su tutto il territorio nazionale, con l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge e nevicate a quote basse".