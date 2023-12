Meteo, “Natale caldo e Capodanno freddo”. Per Sottocorona ecco il ribaltone

27 dicembre 2023 a

Un momento di transizione sui cieli italiani. Il meteorologo Paolo Sottocorona, nel suo quotidiano appuntamento su La7 con le previsioni del tempo, fornisce un aggiornamento su quello che sarà il meteo dei prossimi giorni sull’Italia: “L’immagine da satellite del servizio meteorologico dell'Aeronautica ci consente di vedere bene la differenza fra le nuvole di una perturbazione, molto bianche quindi molto fredde, e quelle presenti sull’Italia, che invece sono decisamente più grigie. Sono nuvole basse non molto sviluppate e quindi se andiamo a vedere la previsione per la giornata di oggi, mercoledì 27 dicembre, non ci aspettiamo precipitazioni significative, qualcosa potrebbe proprio sfiorare la Liguria, ma siamo a livello di pioviggine o pioviggine debole addirittura, sennò certo il grigio di qualche nuvola c’è, quindi sono giornate non molto limpide, ma sicuramente senza piogge”.

“Domani, giovedì 28 dicembre, qualche pioggia in più c’è, sempre debole, quantità veramente molto molto basse, ma un pochino più presenti. Nella giornata di venerdì 29 dicembre - prosegue Sottocorona - c'è ancora qualcosa in più perché restano queste estese zone in cui ci può essere qualche pioviggine, ma fra Alta Toscana e Liguria e compare qualche pioggia moderata. Oltre questo non si va, quindi situazione sempre di pressione alta, tempo stabile che d'inverno non è tutto sereno, è spesso tutto grigio o molto grigio”.

Sottocorona si focalizza poi sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “In molte zone del nord restano anche piuttosto basse, complice anche un po' questa copertura sottile che sia, centro e sud hanno qualche zona con valori leggermente più alti, ma questa prima tendenza a scendere delle temperature, molto lentamente, si comincia a vedere. E un po' proseguirà anche nei prossimi giorni, l'idea era di una Natale tra virgolette caldo e di un Capodanno tra virgolette freddo. La tendenza fra oggi e domani - chiosa l'esperto meteo - è ancora di qualche diminuzione, non forte, non ci sono bruschi cali delle temperature, ma sicuramente qualcosa scenderà. Anche se c'è qualche caso, per esempio fra Basilicata e Puglia, in cui ci potrebbero essere leggerissimi aumenti. Quindi diciamo piccole variazioni, ma in prevalenza da scendere”.