Meteo Natale, cambio rapido. Sottocorona: "Non è normale". E a Capodanno...

Come sarà il meteo di Natale? Paolo Sottocorona, l'esperto di La7, ha dato le sue previsioni nel corso del Tg di domenica 24 dicembre, in una giornata in cui sono attese "deboli precipitazioni che riguardano soprattutto il versante occidentale della penisola, quello tirrenico, anche quello ligure". In questa vigilia di Natale "fenomeni intensi non ce ne sono, moderati molto difficilmente. I più sono deboli o debolissimi", spiega il meteorologo che annuncia, anzi, qualche schiarita. Il 25 dicembre avremo "qualche debole pioggia in più in Campania, forse anche qualche fenomeno moderato, ma piccole cose". Sottocorona spiega infatti che questo Natale è caratterizzato da giornate grigie e non fredde, tuttalpiù piovigginose come a Santo Stefano. Infatti il 26 dicembre ci saranno "deboli precipitazioni e tempo grigio".

Sulle temperature, Sottocorona spiega che l'Italia ieri era in una fascia piuttosto calda per il periodo. Ma tutto è cambiato in 24 ore, con la Penisola che vede un calo delle temperature repentino: "Un cambiamento rapido che non è normale, una volta servivano settimane". A Capodanno le temperature saranno ancora più basse "ma senza estremi" spiega il meteorologo.