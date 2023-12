Meteo, Giuliacci annuncia la svolta di Capodanno: "Cosa scende da nord"

23 dicembre 2023 a

In queste ore ci stiamo abituando alle alte temperature di questa fase anticiclonica. Ma la situazione non è destinata a durare ancora per molto. Entro Capodanno, infatti, una vasta aria gelida scenderà dal polo nord e si piazzerà alle nostre latitudini. Anzi il passaggio avverrà in due fasi distinte: nella prima il ciclone si staccherà e si dirigerà verso la Gran Bretagna e il centro Europa.

Ma è la seconda fase quella che preoccupa maggiormente: il secondo ciclone, infatti, si potrebbe formare proprio sui nostri mari con intense precipitazioni e raffiche di vento. Insomma già prima di Capodanno la situazione potrebbe cambiare radicalmente. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.