Meteo, anticiclone a Natale e Santo Stefano. Giuliacci: cambio di passo a Capodanno

Con le festività alle porte e le vacanze programmate, è normale che le tendenze meteo siano oggetto di interesse di molti. Da giorni ormai si parla dell'arrivo di un anticiclone che, contro ogni pronostico in questo mese dell'anno, spazzerà via l'aria fredda e renderà il clima mite. In effetti, almeno per Natale e Santo Stefano, la conferma è arrivata. A scriverne è il team del colonnello Mario Giuliacci. "Sappiamo già che le giornate di Natale e Santo Stefano saranno interessate da un anticiclone particolarmente vasto e mite. Le temperature saranno ben al di sopra delle medie stagionali", si legge su meteogiuliacci.it . Gli esperti, però, ci tengono a precisare che ci sarà un cambio di rotta.

"Il mattatore delle feste". Giuliacci: come saranno Natale e Capodanno

"Prima di parlare di cambiamento dobbiamo dire che ci dovrebbe essere un semplice rientro in media", scrive la squadra di Giuliacci. "Non vediamo alcuna fase meteorologica di gelo, né tanto meno perturbazioni organizzate. Sarebbe semplicemente un ricambio d'aria e un ritorno a valori tipici della norma ma senza grandi scossoni", spiegano i meteorologi. E ancora: "Capodanno potrebbe trascorrere all'insegna di una certa variabilità, ma non di fasi meteo fredde o gelide". Secondo le tendenze per il primo mese del 2024, si ipotizza un clima mite, che, dicono gli epserti, equivale a parlare di giornate con "valori gradevoli" e non calde.