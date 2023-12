Meteo, anticiclone a Natale. Bomba di Giuliacci sul Capodanno: freddo e neve

20 dicembre 2023 a

I prossimi dieci giorni saranno caratterizzati da un netto cambio di scenario meteorologico in Italia. Mentre Natale sembra destinato a regalarsi un'atmosfera di serenità sotto l'influenza di un potente anticiclone, le incertezze aumentano per il Capodanno. Queste sono le ultime tendenze illustrate dal colonnello Mario Giuliacci. Come si legge su meteogiuliacci.it , una perturbazione in transito provocherà un temporaneo aumento della nuvolosità nel corso della settimana, ma fino al 25 dicembre il bel tempo sarà il protagonista con temperature superiori alla media.

Tuttavia, secondo le ultime proiezioni dei modelli previsionali, un repentino cambiamento potrebbe interessare l'Italia intorno al 27-28 dicembre. L'anticiclone, che avrà dominato durante le festività, sembra destinato a ritirarsi, facendo spazio all'arrivo di un'intensa perturbazione. Quest'ultima porterà un repentino peggioramento delle condizioni atmosferiche con piogge diffuse su gran parte del territorio nazionale e nevicate previste anche a quote basse su Alpi e Appennino, accompagnate da una marcata diminuzione delle temperature.

Le proiezioni a lungo termine suggeriscono che la situazione potrebbe rimanere instabile anche nei giorni successivi, aprendo la porta a un Capodanno caratterizzato da freddo, precipitazioni e possibili nevicate. È importante sottolineare che, al momento, gli scenari per il Capodanno sono meno definiti rispetto a quelli per Natale e richiederanno ulteriori conferme nelle prossime previsioni meteorologiche.