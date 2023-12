Meteo, avanza la perturbazione. Sottocorona avverte: "Giornate grigie"

20 dicembre 2023 a

A pochi giorni ormai dal Natale, grande è l'attenzione destinata alle previsioni meteo. Gli italiani, infatti, si chiedono se sarà bene coprirsi o se, invece, il sole scalderà le giornate di festa. Paolo Sottocorona, come tutte le mattine, ha diffuso l'ultimo bollettino partendo da un avvertimento: "Avanza lentamente quella perturbazione che, dal Nord-Europa, sta scendendo". Ma non è tutto. L'esperto ha anche ricordato che "c'è ancora quella zona attiva più a Sud che, però, rimane più o meno in quella posizione".

Ma capiamo nel dettaglio che tempo ci aspetta. In diretta su La7, Sottocorona ha spiegato che, nella giornata di oggi, "c'è il grigio su alcune zone del Centro-Sud, compaiono zone in verde che sono pioviggini". Il metorologo ha però specificato: "Sono giornate un po' grigie, ma non c'è un peggioramento vero e proprio. Questo vale anche per il Nord, dove sta passando quella zona di nuvole". Per domani, invece, "rimane una situazione con qualche debole pioggia sulle Isole Maggiori". Precipitazioni intense e "nevose" sulla zona alpina, "sul versante svizzero".

Nella giornata di venerdì, "anche sulle zone alpine interne cominceranno a esserci fenomeni abbastanza intensi". Per quanto riguarda l'arrivo dei fiocchi, le nevicate non si registreranno a bassissime quote. Il motivo? "L'aria non è ancora particolarmente fredda", ha detto l'esperto. Sottocorona ha infine parlato delle temperature e ha chiarito che, per le prossime 24 ore, queste saranno "stazionaria al Centro-Sud e in diminuzione al Nord".