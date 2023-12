Meteo, dicembre "compromesso". Giuliacci: "Pessimo segnale", cosa ci aspetta

19 dicembre 2023 a





"Un'alta pressione ingombrante e persistente" sta scombinando i piani a molti italiani. Quest'inaspettata ondata di clima mite, infatti, non era prevista. Soprattutto a pochi giorni dall'inizio delle feste natalizie. Sorge allora spontaneo chiedersi che tempo ci aspetta e se davvero dobbiamo dire addio all'inverno. A fare chiarezza sulla questione è il team del colonnello Mario Giuliacci. L'alta pressione, sebbene "permetta l'arrivo di correnti un po' più fredde da nord-est, bloccherà a tempo indeterminato qualsiasi tipo di perturbazione atlantica", spiegano gli esperti. Questo, stando alle loro parole, è un "pessimo segnale".

