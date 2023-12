Oroscopo 2024, amore e lavoro: i segni fortunati dell'anno di Vincenzo Laganà

11 dicembre 2023 a

L'oroscopo 2024 riserva sorprese e suggestioni per tutti i segni zodiacali. Nei giorni scorsi sono state presentate le previsioni dell’astrologo Vincenzo Laganà che sul sito oroscopo.it ha fornito indicazioni per tutti i segni. Amore, soldi, fortuna: per chi gira la ruota del 2024?

ARIETE (21 marzo – 20 aprile) - Il 2024 porta nuovi percorsi per gli Arieti, con Saturno che li guida nei Pesci, sostenendoli evolutivamente. Marte accresce la loro intraprendenza, proiettandoli verso novità significative a partire dal compleanno. In amore, affrontano una crociata di stimoli esterni che porta miglioramenti e rivoluzioni, mentre nel lavoro, periodi fortunati a marzo, agosto e dicembre favoriscono il successo economico.

TORO (21 aprile – 20 maggio) - Urano introduce cambiamenti nella vita dei Toro, sfidandoli a trovare equilibrio. La loro natura semplice è messa alla prova, e la sfida consiste nel tollerare e adattarsi alle novità. In amore, la trasformazione emozionale è essenziale, mentre nel lavoro, il 2024 promette soddisfazioni, specialmente a maggio, settembre e dicembre, con focus sull'immobiliare.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) - Il 2024 vede Saturno abbandonare gli influssi positivi, portando ai Gemelli maggiore responsabilità. L'elasticità intellettiva è forte, ma la stabilità pratica sfugge loro. Plutone offre supporto, indicando un futuro promettente. In amore, inizia una stagione seducente, e nel lavoro, periodi favorevoli a febbraio, giugno e ottobre promettono successi economici e professionali, mentre i mesi difficili sono marzo, settembre e novembre.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) - Il 2024 per i Cancro segna il distacco di Plutone, offrendo la possibilità di vivere la vita in modo più leggero. La sensibilità dei Cancro trova stabilità grazie a Saturno in aspetto positivo. In amore, si prospettano cambiamenti significativi, con maggiore attaccamento al partner o nuovi inizi. Sul fronte lavorativo, Saturno favorisce la maturità professionale, con periodi favorevoli a marzo, luglio e novembre.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) - Il Leone, segno idealista, affronta il 2024 dopo l'influenza di Saturno, che ha portato negazioni e mutamenti nelle relazioni affettive. Tuttavia, l'anno promette di riparare e aprire nuove strade verso la felicità. In amore, il 2024 invita a camminare su percorsi nuovi, con opportunità di felicità. Nel lavoro, il 2024 porta cambiamenti positivi, specialmente ad aprile, agosto e dicembre, mentre i mesi difficili sono febbraio, maggio e novembre.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) - Il 2023 è stato impegnativo per i nati sotto il segno della Vergine, con Urano e Nettuno a mettere in discussione certezze e a stimolare un'iper autocritica. Nel 2024, la volontà è di trovare stabilità, nonostante il rischio di perdere parti importanti a causa di autovalutazioni eccessive. In amore, si consiglia di dosare emozioni, azione e pensiero. Nel lavoro, collaborazioni nuove richiedono savoir-faire, con successi a maggio, settembre e dicembre, e attenzione a marzo, giugno e novembre.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) - La Bilancia mantiene relazioni armoniche, ma nel 2024, con l'ingresso positivo di Plutone, si aprono prospettive di cambiamenti radicali nella vita quotidiana. In amore, si prevede una rinascita della coppia con novità e magia. Nel lavoro, Plutone stimola nuove opportunità professionali, e il bilancio economico risulta positivo. Periodi fortunati a febbraio, giugno e ottobre, mentre mesi difficili sono marzo, agosto e novembre.

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre) - Il 2024 porta il cambiamento per gli Scorpione. Saturno libera da influenze passate, permettendo di affrontare le relazioni con nuova prospettiva. In amore, si prospettano rivoluzioni positive, con possibilità di convivenza o legalizzazione di un rapporto. Sul fronte lavorativo, Saturno favorisce stabilità e nuove opportunità. Periodi cruciali: marzo, luglio e novembre.

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre) - Il 2024 offre al Sagittario l'opportunità di rinascere. Amore, lavoro e vita privata vedranno cambiamenti positivi. Nuovi amori, progetti lavorativi e viaggi all'estero sono in vista. Periodo fortunato: marzo, agosto e novembre. Attenzione nei mesi difficili: giugno e settembre.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) - Il Capricorno vive una metamorfosi nel 2024 con l'uscita di Plutone dal segno. Importanti cambiamenti amorosi e professionali sono in arrivo. Periodi chiave: maggio, settembre e dicembre. Attenzione a conflitti con colleghi. Preoccupazioni per la salute: aprile, luglio e ottobre.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) - Il 2024 è un anno eccezionale per l'Acquario. Plutone porta trasformazioni profonde, soprattutto nel lavoro. Amore in crescita con possibili rivoluzioni. Periodo fortunato: febbraio, maggio e ottobre. Attenzione nei mesi difficili: agosto e novembre. Curate la salute, soprattutto la circolazione.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) - Saturno entra nella vita dei Pesci nel 2024, portando maturità e stabilità. In amore, si prospettano relazioni serie e durature. Successo lavorativo con possibili riconoscimenti. Periodo favorevole: luglio e novembre. Attenzione nei mesi difficili: giugno, settembre e dicembre. Prevenzione per la salute consigliata.