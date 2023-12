Meteo, Giuliacci annuncia il ribaltone: quando "cambia tutto"

14 dicembre 2023 a

In questi giorni il tempo lascia credere che a Natale le temperature saranno basse e che, per uscire, serviranno sciarpa e cappello. In realtà, ciò che emerge dall'ultimo bollettino meteo diffuso dalla squadra del colonnello Mario Giuliacci contrasta quest'intuizione. Gli esperti, infatti, parlano di "potente⁣ anticiclone" che ‌si sta formando‌ sull’Oceano Atlantico, vicino all’Europa occidentale, e che si espanderà con forza verso Est.

Sebbene in questi giorni abbia la meglio "una perturbazione proveniente ‍dal‍ Nord‍ Atlantico‌, portatrice di piogge e temporali", presto, secondo la squadra del fisico dell'atmosfera, cambierà tutto. Come si legge su meteogiuliacci.it , durante il fine settimana, "l’alta pressione si rafforzerà e si estenderà verso il Mediterraneo centrale, interessando il Centro-Nord ​dell’Italia, mentre il Sud sarà momentaneamente ai margini".

A partire da domenica 17 dicembre, infatti, tutte le regioni saranno "sotto la cupola". "L’anticiclone, estendendosi dall’Europa occidentale ⁤fino all’area ⁢balcanica, garantirà una protezione totale ​contro le perturbazioni atlantiche e avrà l'effetto di far alzare le temperature: l'aumento sarà ​lieve nelle‍ aree pianeggianti e costiere, mentre sarà più marcato nelle zone montuose, il tutto a causa del fenomeno dell’inversione termica,‌tipico dell’alta⁢ pressione invernale", spiegano. Fino a quando durerà questo stop al freddo? "Sicuramente fino a mercoledì 20 dicembre", assicurano i meteorologi.