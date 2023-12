Meteo, "blocco anticiclonico granitico" ma prima...pioggia e neve: ecco dove

14 dicembre 2023 a

a

a

Manca poco più di una settimana a Natale e gli italiani si chiedono che tempo li aspetta. Come si legge su ilmeteo.it , "passeremo da 5-7°C sotto media, previsti fino al weekend, a una scaldata eccezionale da domenica pomeriggio in poi, a iniziare dalle Alpi". A proposito degli "scambi atmosferici" che interesseranno la nostra penisola, il responsabile redazione del sito Andrea Garbinato ha detto: "La sorpresa arriverà domenica quando nel cuore dell’Europa Centrale si formerà un blocco anticiclonico granitico ed eccezionale. Questo blocco si espanderà con l’inizio della nuova settimana verso l’Italia iniziando dalle Alpi con i primi 10°C di anomalia positiva, in altre parole con i primi valori termici 10 gradi oltre la media del periodo".

Nevicate? Sottocorona si prende la rivincita sugli altri meteorologi

L'esperto ha quindi spiegato meglio: "Il termometro salirà in modo sensibile quasi ovunque, ma soprattutto dalla collina in su. Il termometro si manterrà su valori bassi in pianura mentre salirà in montagna per una forte inversione termica, cioè farà più caldo in quota che in valle". Questo a partire da lunedì 18 dicembre. Nelle prossime ore, però, il meteorologo ha anticipato che "l’Italia risentirà ancora del passaggio del ‘Ciclone di Santa Lucia’ che porterà maltempo al Centro-Sud". Sono infatti "previste piogge in trasferimento dalla Toscana verso Abruzzo e Molise con neve sugli Appennini oltre i 1300 metri". Ma non è tutto. "Il sistema perturbato raggiungerà anche il Sud con un brusco calo delle massime che dai 25-28°C anomali di ieri si riporteranno nelle medie", ha aggiunto.