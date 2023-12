Fuori dal coro, la moglie del gioielliere Roggero: "Mio marito non è un killer"

14 dicembre 2023 a

a

a

La moglie di Mario Roggero, il gioielliere che è stato condannato a 17 anni di carcere per aver sparato a due ladri, uccidendoli, a Grinzane Cavour, è stata ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro, il programma di attualità e di inchieste che va in onda tutti i mercoledì su Rete 4. "È una cosa di cui non riesco quasi a parlare. La nostra vita è stata devastata, stravolta. Principamente quella di mio marito": così ha esordito Mariangela Sandrone. "Perché suo marito non c'è stasera?", ha chiesto il conduttore. "Non se l'è sentita perché, ripensando a cosa è successo, a tutto il turbamento, sta male", ha spiegato la donna.

"Sparerei di nuovo", Roggero sbotta con Sommi: succede di tutto

A pagare le conseguenze della condanna è stata, in altro modo, anche la famiglia del gioielliere: "Anche noi, io e le mie figlie, tutta la mia famiglia. Il turbamento di questa brutta cosa che è successa. Sono mancate anche due persone. È stata una tragedia immane. Non si dorme neanche più di notte", ha raccontato Sandrone. A quel punto Giordano le ha chiesto se quella sera avesse avuto paura. "Certo, in quel momento lì ti scorre in mente tutto, pensi di tutto", ha confessato la moglie di Roggero.

"Siamo alla follia totale", il conto che fa infuriare Roggero: sfogo in tv

"Lei ricorda cosa dicevano i banditi?", ha domandato il conduttore. Sandrone ha risposto così: "Non vorrei entrare nei particolari, vorrei parlare della mia famiglia. Mio marito è un uomo normalissimo, che ha sempre pensato a essere un buon padre di famiglia. Abbiamo quattro figlie e abbiamo sempre lavorato insieme". Tornando al presente, la moglie dell'uomo condannato a 17 anni di carcere, ha aggiunto: "Mia figlia mi ha raccontato di aver fatto un brutto sogno. Dopo la rapina del 2015 mio marito era sempre sul chi va la. Io sapevo che aveva la pistola in negozio, era denunciata regolarmente". "Io devo credere nella giustizia. Non mi aspettavo quella sentenza. Mio marito non è un killer", ha concluso.